Prenses Diana’nın ölmeden önce söylediği son sözler gün yüzüne çıktı
Xavier Gourmelon, olay yerine vardıklarında Diana’nın ağır yaralı olduğunu ve son sözlerinin “Tanrım. Ne oldu” olduğunu söyledi. Xavier Gourmelon, ayrıca Diana’nın yaşayacağından emin olduğunu söyledi.
“AMBULANSA KALDIRILDIĞINDA YAŞIYORDU”
Prenses Diana kazadan bir kaç saat sonra sonra kaldırıldığı Pitie-Salpetriere hastanesinde hayatını kaybetmişti. The Sun gazetesine açıklama yapan Gourmelon ,kaza mahaline ulaştıklarında Diana’nın omuzundan yaralandığını, ambulansa bindirildiğinde yaşadığını ama nasıl olduysa hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.