Prenses Diana’nın yeğeni Lady Kitty Spencer, milyarder Michael Lewis ile evlendi

The Sun’ın haberine göre Spencer, cumartesi günü Roma’da Dolce & Gabbana imzalı bir elbise giyerek yemin etti. İkilinin düğün töreninde Pixie Lott ve Idris Elba gibi ünlü arkadaşları katılsa da, Hello!’ya göre William ve Harry düğüne katılmadılar.

Lady Kitty Spencer’ın özel gününden bir video da Dolce & Gabbana Instagram’dan paylaşarak gelinin düğün gününden seçimleri paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)’in paylaştığı bir gönderi

2020’de nişanlanan çift, görüntüleri yansısa da ilişkileri ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmışlardı. Lady Kitty, kişisel yaşamı hakkında konuşmayı hep reddetti. Town and Country UK ile Mayıs ayında yaptığı bir röportajda model, romantik ilişkilerinin “kimseyi ilgilendirmediğini söyledi.

“Kimsenin günü için bir fark yaratmamalı. Sevdiğim ya da sevmediğim, aşık olduğum ya da aşık olmadığım ya da çıkmadığım biri ile ilgili haberler neden birinin mısır gevreği yerken okuması gerektiği bir haber bilmiyorum.”

Kariyerini model olarak devam ettiren Kitty Spencer’ın ilişkisinin merak konusu olma nedeni ise milyarder sevgilisi Michael Lewis’in kendisinden büyük olması. Hatta Spencer’ın babası da damadından 5 yaş küçük.

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