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Prince’in ailesi, sanatçının ölümünden doktoru sorumlu tutuyor
Prince’in ailesi, sanatçının ölümünden doktoru sorumlu tutuyor
Efsane sanatçı Prince'in ölümünün üzerinden geçen iki buçuk yılın ardından, davada yeni bir gelişme yaşandı. Aile, yıldızın ölümünden doktoru sorumlu tutuyor...
Magazin 27 Ağustos 2018 - 13:31

Ünlü şarkıcı Prince, yaklaşık iki buçuk yıl önce, stüdyo olarak da kullandığı evinin asansöründe ölü olarak bulunmuştu.

Efsane ismin ölümünün üzerinden altı hafta geçtikten sonra ise, yanlışlıkla yüksek dozda fentanil, eroinden 50 kat daha güçlü olan sentetik ilaç almış olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta yapılan toksikoloji raporu da ünlü şarkıcının aşırı doz fentanil maddesi kullanımını doğrulamıştı.

Prince Nisan 2016'da evinde ölü olarak bulundu...

Prince Nisan 2016’da evinde ölü olarak bulundu…

57 yaşında vefat eden sanatçının ailesi ise bu durumdan Prince’in doktorunun sorumlu olduğunu düşünüyor. Çünkü onlara göre içtiği ilaçları doktor Michael Schulenberg yazmıştı.

Ünlü yıldızın ailesi, Prince'in ölümünden doktoru sorumlu tutuyor...

Ünlü yıldızın ailesi, Prince’in ölümünden doktoru sorumlu tutuyor…

Prince'in ailesi, uyuşturucu etkisi yaratan ilaçları yazan doktorun, sanatçıya yanlış dozlar verdiğini ve doğru bir tedavi uygulamadığını iddia ediyor. Reçetelerin yeniden incelenmesini talep eden aile, hem doktora hem de hastaneye dava açtı.

Aile, hem doktora hem de çalıştığı hastaneye dava açtı...

Aile, hem doktora hem de çalıştığı hastaneye dava açtı…

Son güncelleme: 14:10 - 27.08.2018
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