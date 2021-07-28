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Prison Break oyuncusu, otizmli olduğunu açıkladı

Prison Break dizisiyle ünlenen oyuncu Wentworth Miller, Instagram'da paylaştığı bir gönderide kendisine otizm teşhisi konduğunu paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:27, 28/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Prison Break oyuncusu, otizmli olduğunu açıkladı

Miller, durumun şoke edici olduğunu ancak sürpriz olmadığını belirtti.

Princeton mezunu 49 yaşındaki oyuncu, paylaşımında 50 yıllık yaşanmış deneyimi yeni bir mercekle yeniden gözden geçireceğini yazdı: “Bu, değiştirebileceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğumun merkezinde. Başardığım/anlattığım her şeyde.”

Miller, daha önce de zihinsel sağlığı için mücadele verdiğini ve gençken kendini nasıl öldürmeye çalıştığını anlatmıştı.

2013’te yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti: “Her gün bir sınavdı ve başarısız olmanın binlerce yolu vardı. Neyin kabul edildiği veya neyin normal olduğu konusunda başkalarının standartlarına uymamak için kendinizi tasvir etmenin binlerce yolu. Baskı çok fazlaydı. O zamnalar ailem hafta sonu için gidene kadar beklerdim. Evde yalnızken bir şişe hap yuttum. Önümüzdeki birkaç gün içinde ne olduğunu hatırlamıyorum, ama pazartesi sabahı her şey yolundaymış gibi okula dönmek için otobüsteydim.”

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Yayınlanma Tarihi:17:25,