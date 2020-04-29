Priyanka Chopra: Eşimin hastalığı nedeniyle hızlıca karantinaya girdik

Ünlü oyuncu Priyanka Chopra, Vogue dergisine konuk oldu. Corona virüsü salgınını ilk olarak Ocak ayında bir ekonomi forumunda öğrenen Chopra, eşinin hastalığı nedeniyle, kendilerini kısa zamanda karantinaya aldıklarını söyledi.

Priyanka Chopra, konuk olduğu Vogue dergisine bir röportaj verdi. Salgın günlerinden bahseden Chopra, corona virüsünün salgın haline geldiğini Ocak ayında öğrenmiş.

Eşi Nick Jonas’ın şeker hastası olduğunu ve risk grubunda olmasından dolayı en kısa zamanda karantinaya girdiklerini açıklayan Chopra, “Nick ve ben hızlıca ailelerimizin iyi olduğundan eöin olduktan ve onlara corona virüsünü anlattıktan sonra kendimizi karantinaya almaya karar verdik. Nick şeker hastası, bu nedenle anında karantinaya girmemiz gerektiğini hissettik” dedi.

Çift, Hindistan seyahatini kısa tutarak, sınırların kapatılma ihtimaline karşı Amerika’ya döndü. Chopra, “Bu dönemde birlikte olduğumuz için mutluyum. İkimiz de çok fazla seyahat ettiğimiz için farklı ülkelerde kalabilirdik” şeklinde konuştu.

BOŞ ZAMANLARINDA KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Karantina günlerindeki boş zamanlarını kendilerini geliştirmeye adadıklarını belirten Chopra, “Yaratıcılığımız üzerine çalışıyoruz. Piyano çalmayı öğreniyoruz, diğer yandan hip hop dans derslerine katılıp, kitap yazıyoruz” diyerek boş vakitlerini verimli bir şekilde geçirdiklerini söyledi.