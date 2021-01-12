Priyanka Chopra’dan şaşırtan paylaşım: Hayranları değişime inanamadı

Dünyaca ünlü oyuncu ve model Priyanka Chopra, hayranlarını nostaljik bir fotoğrafla şaşkınlığa uğrattı. 38 yaşındaki Chopra, 22 yıl öncesine ait bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

1999 yılında çekilen fotoğrafta Chopra, bir deneme çekiminde görülüyor. Chopra hayranları, güzel oyuncunun o günden bugüne yaşadığı değişime dikkat çekti.

Hint yıldız söz konusu kareden bir yıl sonra Miss World 2000’i kazanarak adını dünyaya duyurmuştu. Yarışmanın ardından Bollywood sinemasına adım atan Chopra’nın kariyeri ABD’ye kadar uzandı.

2 yıl önce ünlü şarkıcı Nick Jonas’la evlenen Chopra, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 11 çocuk istediğini söyledi.

28 yaşındaki Jonas’ın da geniş aile fikrine sıcak baktığını söyleyen Chopra, “Bir kriket takımı! Olabildiği kadar çok çocuk istiyorum. Belki bir kriket takımı? Emin değilim” ifadelerini kullandı.