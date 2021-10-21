Produ Ödülleri’ne Türk adaylar damga vurdu
Latin Amerika ülkelerinin 'Emmy'si olarak kabul edilen 'Produ Ödülleri'nde İspanyolca olmayan diziler arasındaki en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu adaylarının tamamı Türklerden oluştu.
‘En İyi Kadın Oyuncu’ kategorisinde 5 Türk kadın oyuncudan Cansu Dere ‘Sadakatsiz’ dizisindeki ‘Asya Yılmaz’ rolü, Merve Dizdar ‘Masumlar Apartmanı’ dizisindeki ‘Gülben Derenoğlu’ rolü, Hande Erçel ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki ‘Eda Yıldız' rolü, Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki ‘Safiye Derenoğlu' rolü, Ebru Şahin ise Hercai dizisindeki ‘Reyyan Şadoğlu' rolü ile finale kaldı.
‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde ise 5 Türk erkek oyuncudan Engin Akyürek ‘Sefirin Kızı’ dizisindeki ‘Sancar Efe’ rolü, Akın Akınözü ‘Hercai’ dizisindeki ‘Miran Aslanbey’ rolü, Kerem Bürsin ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki ‘Serkan Bolat’ rolü, Caner Cindoruk ‘Sadakatsiz’ dizisindeki ‘Volkan Arslan’ rolü, Birkan Sokullu ise ‘Masumlar Apartmanı’ dizisindeki ‘Han Derenoğlu’ rolü ile finale kaldı
Adaylar, 400 profesyonelden oluşan jüri tarafından seçildi.