Pucca gözyaşları içinde hapis cezası aldığını duyurdu! Pucca kimdir?

Pucca ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun, “uyuşturucuya özendirme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Pınar Karagöz’ü 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırırken, Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine hükmetti.

‘Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry' takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu'nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu katılmadı. Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar ile Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı salonda hazır bulundu.

“TEŞVİK VE ÖZENDİRME YOKTUR”

Sanık adına esas hakkındaki son sözü sorulan sanık Burak Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar, “Müvekkilim 11 yaşından beri rap müzik yapmaktadır. Musiki eseri sahipleri grubu meslek birliğine üyedir. Dosyaya sunduğumuz evraklar göz önüne alındığında suçun unsurlarının oluşmadığı görülecektir. Olayda teşvik ve özendirme yoktur” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

Pınar Karagöz'un avukatı Ali Furkan Tatlı da, “Suçun oluşması için özendirme kastı olması gerekir. Ancak suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” diye konuştu.

PUCCA’YA 5 YIL 10 AY HAPİS VE PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Pınar Karagöz'ü, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan önce 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın günlüğü 20 lira olmak üzere 3 bin 333 gün toplamda 66 bin 660 lira adli para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında verdiği hapis cezasını ertelemedi.

Sanık Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın, sanık hakkında İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de aynı eylem açısından görülen bir dava bulunduğu gerekçesiyle reddine hükmetti.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Pucca” isimli sosyal medya kullanıcısı Pınar Karagöz ile “Burry Soprano” lakabını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği anlatıldı.

Sosyal medya hesabında 1 milyon 72 bin takipçisi bulunan Pınar Karagöz'ün yaptığı paylaşımlarda takipçilerini madde kullanımında cesaretlendirdiği, madde kullanımına özendirdiği kaydedildi. Diğer sanık Burak Aydoğduoğlu'nun ‘Mary Jane' adlı şarkısının argodaki manasının ‘esrar' olduğu, Mary Jane'nin gerçek kişi olarak değil, ‘esrar' maddesini kastederek söylediği belirtildi.

İddianamede, Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

PUCCA KİMDİR?

Pucca’nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi’nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik’le iki üniversite bitirdi.

KİTAPLARI

Küçük Aptalın Büyük Dünyası

Ve Geri Kalan Her şey

Allah Beni Böyle Yaratmış

Ay Hadi İnşallah

Şimdi Biz Neyiz?

Küçük Aptalın Büyük Dünyası adlı kitabı film oldu.,’Hadi İnşallah’ isimli sinema filmin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı’nın yaptı. Pucca’yı Büşra Pekin, Pucca’nın sevgilisi Pekmez’i ise, Murat Boz oynadı.

Koreli bir çizgi film kahramanının adı Pucca. Kahraman kör ve sağır küçük bir kız ve sevgilisini öpebilmek için sürekli peşinden koşuyor. Ilginç bir konuya sahip bu çizgi filmin karakterinin oyuncağı, arkadaşı tarafından bir gün Selen Işıklı’a hediye ediliyor. Ve o günden bu yana bu takma ismi olarak kullanmaktadır.

İHA