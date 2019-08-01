Pucca kimdir, hapse girdi mi? Pucca’nın gerçek adı ne?

Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni bu sıralar adli bir konuyla gündemde. Sosyal medya paylaşımları ile geniş kitleler tarafından tanınan Pucca, son yıllarda yazdığı kitaplarla da adından söz ettirmeyi başardı. İşte Pucca lakaplı Selen Pınar Işık’ın hayatının bilinmeyenleri ve hapis konusunun detayları...

Pucca hapse girdi mi sorusu Pucca’nın hayranları tarafından merak ediliyor. Pucca takma adını kullanan Selen Pınar Işık 3 Haziran 1987 yılında doğdu. Sosyal medya fenomeni olan Pucca bunun yanı sıra yazdığı kitaplar ile de tanınıyor. Pucca gerçek ismi kadar hayatı da merak konusu oluyor. Peki Pucca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

PUCCA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Koreli bir çizgi film kahramanının adı Pucca. Kahraman kör ve sağır küçük bir kız ve sevgilisini öpebilmek için sürekli peşinden koşuyor. Ilginç bir konuya sahip bu çizgi filmin karakterinin oyuncağı, arkadaşı tarafından bir gün Selen Işıklı’a hediye ediliyor. Ve o günden bu yana bu takma ismi olarak kullanmaktadır.

PUCCA KİMDİR?

Pucca’nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi’nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik’le iki üniversite bitirdi.

SAVCILIK PUCCA’NIN HAPİS CEZASINA İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesine başvurarak, “Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün “uyuşturucuya özendirme” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmasına itiraz etti. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Başsavcılık Karagöz’ün beraatine karar verilmesini istedi. Başsavcılığın dilekçesinde “Toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez” ifadeleri kullanıldı.