Son dakika! Pucca’ya hapis cezası verildi

“Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ile “Buryy Soprano” isimli Youtuber Burak Aydoğduoğlu’nun “uyuşturucu özendirme” suçundan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Pınar Karagöz'ü 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırırken, Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine karar verdi.

“Pucca” ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve “Buryy Soprano” isimli Youtuber Burak Aydoğduoğlu, sosyal medya paylaşımları ile Aydoğduoğlu'nun “Mary Jane” isimli şarkısındaki ifadeler gerekçesiyle “uyuşturucuya özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın 2. duruşmasında karar çıktı. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu katılmazken, Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı ile Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar hazır bulundu.

‘TEŞVİK VE ÖZENDİRME YOK'

Müvekkilinin 11 yaşından beri rap müzik yaptığını söyleyen Burak Aydoğduoğlu'nun avukatı, “Musiki eseri sahipleri grubu meslek birliğine üyedir. Dosyaya sunduğumuz evraklar göz önüne alındığında suçun unsurlarının oluşmadığı görülecektir. Olayda teşvik ve özendirme yoktur” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

‘TWEETLERİNDE UYUŞTURUCUYA KARŞI OLDUĞU GÖRÜLÜYOR'

Pınar Karagöz'un avukatı ise, suçun oluşması için özendirme kastı olması gerektiğini söyleyerek, “Suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” ifadelerini kullandı.

PUCCA'YA HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Pınar Karagöz'ü, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan Karagöz'ün günlüğü 20 lira olmak üzere 3 bin 333 gün toplamda 66 bin 660 lira adli para cezası ödemesine karar verdi. Hakkında verilen hapis cezasını ertelemedi. Sanık Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın, sanık hakkında İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de aynı eylem açısından görülen bir dava bulunduğu gerekçesiyle reddine hükmetti. İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'ın cezayı onaması halinde Pucca adıyla tanınan Pınar Karagöz cezaevine girecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Karagöz'ün sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, “Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleriyle meşhur, kokain kaçakçılığının başkenti sayılan Medelli şehrine atıfta bulunarak, buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımının olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Medelli'deki fakir insanların evlerine yiyecek götürebileceklerini ima ederek, uyuşturucu kullanımını özendirdiği” belirtilmişti. Burak Aydoğduoğlu'nun Youtube'da paylaştığı ve söylediği “Mary Jane” adlı şarkının argodaki manasının “esrar” olduğu, şarkıda sözü geçen Mary Jane'i gerçek kişi olarak değil, esrar maddesini kastederek söylediği kaydedilmişti. İddianamede, bu kapsamda şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme” suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.