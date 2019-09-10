Puf böreği tarifi: Hakiki enfes puf böreği nasıl yapılır?

İster kahvaltı da ister 5 çayında yiyebileceğiniz puf böreği yapılabilecek en kolay ve en lezzetli tariflerden biridir. Sadece hamuru dinlendirirken biraz zaman harcayacağınız puf böreği büyük küçük herkesin sevgilisi olacak. İşte bir kere yaptıktan sonra asla vazgeçemeyeceğiniz puf böreği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Muhteşem tadı ile kahvaltılarda ya da akşam çayın yanında servis edebileceğiniz çıtır çıtır bir börek olan puf böreği son derece pratik bir tariftir. Özellikle çocukların bayılarak yiyeceği puf böreği hamurun dinlenme süresi dışında dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz kadar pratiktir. İşte misafirlerinize gönül rahatlı ile ikram edebileceğiniz puf böreği için gerekli olan malzeme listesi ve ayrıntılı yapımı…

PUF BÖREĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamuru için;

– 1,5 bardak un

– 1 adet yumurta

– 1/2 bardak su

– 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

– 1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

– 200 gr yağsız beyaz peynir

– 1/4 demet maydanoz

Kızartmak için;

-2 bardak ayçiçek yağı

PUF BÖREĞİ TARİFİ

Geniş bir kabın içine unu alın. Ardından orta kısmını hafifçe açıp içine yumurtayı kırın. Kenarlara kabartma tozunu ve tuzu eleyerek koyun. Yavaş yavaş su ekleyerek yoğurmaya başlayın. Kıvamını aldıktan sonra üzerine hafif nemli bir bez kapatıp 50 dakika kadar dinlendirin.

Bu esnada içi harcını yapabilirsiniz. Bunun için peyniri ince ince rendeleyin. Üzerine doğradığınız maydanozları ekleyin.

Daha sonra dinlendirdiğiniz hamuru ufak parçalara bölün ve yuvarlayın. Unladığınız tezgahta oklava yardımı ile ince bir şekilde açın.

Açtığınız hamuru üçgen şekilde kesin. Tüm hamura aynı işlemi uygulayın. Üçgenlerin içine iç malzemeden koyun ve diğer bir üçgen parça ile kapatın. Kenarlarını çatal yardımı ile iyice sıkıştırın.

Kızartma yağını kızdırdıktan sonra tüm börekleri kızartın.

Afiyet olsun.