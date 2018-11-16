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Puff Diddy’nin eski sevgilisi Kim Porter evinde ölü bulundu
Puff Diddy’nin eski sevgilisi Kim Porter evinde ölü bulundu
Ünlü rap şarkıcısı Puff Diddy'nin 13 yıl birlikte olduğu, daha sonra ayrıldığı ve üç çocuğunun annesi olan Kim Porter, dün evinde ölü olarak bulundu.
Magazin 16 Kasım 2018 - 14:29

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Puff Diddy’nin eski sevgilisi ve üç çocuğunun annesi Kim Porter dün Kaliforniya Toluca Gölü’ndeki evinde ölü olarak bulundu. 47 yaşında vefat eden eski model Porter’ın neden öldüğü hakkında şu an için bir açıklama yapılmasa da TMZ’nin haberine göre ABD’li model birkaç hafta önce zatürre geçirmiş.

Kim Porter

Kim Porter

Kim Porter’ın, ünlü şarkıcı Diddy’den 1998 doğumlu Christian Combs ve ikiz kızlar Jessie James ve D’Lila olmak üzere üç çocuğu var.

Kim Porter,P. Diddy ve çocukları ile birlikte...

Kim Porter,P. Diddy ve çocukları ile birlikte…

Son güncelleme: 14:33 - 16.11.2018

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