Quentin Tarantino, annesine bir kuruş bile vermiyor

Katıldığı bir podcast yayınında çocukluğu ile ilgili samimi itiraflarda bulunan Hollywood'un ünlü yönetmeni Quentin Tarantino, küçükken yazma yeteneğini küçümseyen ve onu desteklemeyen annesine artık ekonomik olarak destek olmadığını anlattı.

Holywood’un bir diğer yeteneklerinden biri olan Brian Koppelman’ın hazırladığı podcast’e son olarak Quentin Tarantino katıldı. Birbirinden ünlü yapımlara imza atan Quentin Tarantino, Koppelman’a; küçükken annesiyle bir kuruş bile paylaşmamaya yemin ettiğini ve kendine verdiği bu sözü hâlâ da tuttuğunu anlattı.

Tarantino, senaryo yazmaya ilk olarak ilkokulda başladığını, ancak öğretmenleriyle başının belaya girdiğini söyledi. Ünlü yönetmen, henüz 12 yaşındayken ilk senaryosunu yazmış.

CADILLAC DA YOK EV DE YOK

Tarantino okulda senaryo yazarken başı belaya girdiğinde, annesinin kendisiyle inatlaştığını, “küçük yazma kariyerin” diyerek onu küçümseyen ve azarlayan sözler sarf ettiğini anlattı. Ünlü yönetmen, bu yüzden de daha o yaşlarda, ileride annesiyle parasını paylaşmayacağı konusunda yemin etmiş. Koppelman bu yemine hâlâ sadık kalıp kalmadığını sorduğunda da Tarantino şöyle cevap veriyor:

“Evet, evet. Gelir idaresi ile bir sıkışmada ona yardım ettim. Ama Cadillac yok, ev yok.”

Tarantino, annesinin hâlâ hayatta olduğunu, ancak uzun zaman önce onu maddi olarak desteklemeyi bıraktığını belirtti: “Çocuklarınızla ilgilenirken sözlerinizin bazı sonuçları var, onlar için anlamlı olan şeylerde kullandığınız alaycı tonlamanın sonuçları olduğunu unutmayın.”

Annesi Connie, Tennessee’de geleceğin yönetmen ikonunu doğurduğunda henüz 16 yaşındaydı. Tarantino 4 yaşındayken Los Angeles’a taşındılar.

KURTLAR TARAFINDAN BÜYÜTÜLDÜĞÜNE İNANILMASINI TERCİH EDERDİ

The New Yorker, 2003 yılında yönetmenin çocukluğuna dair hazırladığı bir incelemede Tarantino’nun annesinin, “Quentin Tarantino: The Man and His Movies” kitabını yazan film eleştirmeni Jami Bernard’a “Quentin, onun kurtlar tarafından büyütüldüğüne inanmanızı isterdi” dediğini aktardı.

Dergi yönetmenin annesini şu şekilde tanıttı: “Tennessee’de doğduğu ve on altı yaşındayken Quentin’e sahip olduğu doğru, ama aslında bu bir kazaydı. Özgür bir çocuk olmak ve üniversiteye gitmek için evlendi; bu nedenle kocası Tony Tarantino’nun ona kısır olduğuna dair güvence vermesinden sonra hamile olduğunu öğrenince çok öfkelendi. Onu boşayacak kadar kızgındı. Hatta onu birkaç yıl oğluyla bile tanıştırmadı.”

