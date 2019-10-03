Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk nereli ve kaç yaşında?

Rabia Soytürk, 1996 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Şahsiyet adlı dizi ile yaşayan Rabia Soytürk hakkında merak edilenler haberimizde... Rabia Soytürk nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterini canlandıran Rabia Soytürk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Rabia Soytürk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır.

Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili'nin paylaştığı Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rabia Soytürk, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat vermektedir. Rabia Soytürk, 1.66 metre boyunda, 52 kilo ve Balık burcudur.

Rabia Soytürk’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Adım Melek (Defne) (TV Dizisi)

2019 – Özgür Dünya (Aslı) (Sinema Filmi)

2018 – Gülperi (Selen) TV Dizisi)

2018 – Şahsiyet (Süveyda) (TV Dizisi)