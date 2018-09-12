Rachid Taha kimdir? İşte ünlü müzisyen Rachid Taha hakkında merak edilenler…

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Rai müziği, özellikle Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine başkaldırması ve sömürüye karşı mücadele hareketlerinde önemli ismi Rashid Taha 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rachid Taha, 2019 yılında yeni bir albüm için hazırlık yapıyordu. İşte Rachid Taha hakkında merak edilenler…

RACHİD TAHA KİMDİR?

Rachid Taha, 1958 yılında Cezayir Oran’da dünyaya gelmiştir. Müzik kariyeri 1981 yılında kurduğu Carte de Séjour ile başlar. Göçmenlerin entegrasyonunu ve onlara tolerans gösterilmesini savunan grubun adının anlamı “oturma izni”dir. 1986 yılında dönemin kültür bakanı Jack Lang, Douce France (Tatlı Fransa) adlı ünlü ironik bir şarkıyı Fransa Ulusal Meclisi üyelerine dağıtmış, bu olay grubun sesini miliyetçi cepheye karşı daha yüksek duyurabilmesini sağlamıştır.

Grubun 1989 yılında dağılmasıyla birlikte Rachid Taha’nın solo kariyeri başlamıştır. 1991 yılında Barbès adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında İngiltere diskolarında popülerleşen Rachid Taha albümündeki Voila Voila adlı şarkısı Rachid Taha’nın politik çizgisini bırakmadığını gösterir. Şarkının bir bölümünde sözler şöyledir:

Kelimeler her yerde aynı: sen, yabancı, bütün sorunların kaynağısın!