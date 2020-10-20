Radyocu Cem Arslan’ın bıçaklanması davasında karar

Radyocu Cem Arslan'ı bıçaklayarak yaralayan daha sonra ise etrafındaki kadınlara zarar verdiği iddia edilen saplantılı hayranı Semiha Müge A.'nın akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor dosyaya girdi. Bu rapor üzerine mahkeme, şikayetçi Çiğdem Öner'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan sanığın ceza verilmesine yer olmadığına ve hastaneye yatırılmasına karar verdi.

Can ÖZÇELİK/SÖZCÜ

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada taraf avukatları hazır bulundu. Savcılık mütalaasında yer alan iddialara göre, radyocu Cem Arslan’ın saplantılı hayranı, Arslan’a yakın olduğunu düşündüğü kadınlara bıçakla saldırıp bir kadının da yüzüne kezzap atmıştı.

Savcılık mütalaasında yer alan bir diğer iddiaya göre ise Semiha Müge A., Cem Arslan ile aynı iş yerinde çalıştığını zannettiği Çiğdem Öner’in arkasından defalarca kez bıçaklamıştı.

Semiha Müge A.’nın “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanma talebiyle hakkında kamu davası açıldı. Mahkeme heyeti, sanık Semiha Müge A.’nın akıl dengesinin yerinde olmaması sebebiyle “ceza verilmesine yer olmadığına” hükmetti ve sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında tedavi altına alınmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu’nda saplantılı olduğu iddia edilen hayranı Semiha Müge A. tarafından sırtından bıçaklanan radyocu Cem Arslan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

* 20.00’de yayınım bitti. Bizim asistan çocuklarla Taksim’e doğru yürüyordum. Buraya geldiğimde bir el omzumdan dürtüyor zannettim. Arkamı döndüm. Bu şahıs elinde bıçakla bana ‘geber’ diyerek darbeler atmaya çalışıyordu. O sırada ben bıçağı elinden aldım ve kendisini yere yatırdım. Çocuklara ‘tutun, kaçmasın hemen de polisi arayın’ dedim.

* 2009’dan beri biz bununla uğraşıyoruz. Cüneyt Özdemir’in asistanı Aslı Hanım’ı da bıçakladı ve biliyorsunuz ki ölümden döndü.

* Benimle bir ilişkisi olduğu, çocuğu olduğu, evli olduğumuz gibi bir hikayesi var kafasında.

* Bizim BEST FM’deki kadınları da bu ilişkinin arasına giriyor gerekçesiyle devamlı bıçakla saldırdı.