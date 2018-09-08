Rafet El Roman: “Hayat bana beklediğimin biraz fazlasını verdi”

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Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında sahneye çıkan Rafet El Roman, yaklaşık 3 bin hemşehrisini coşturdu. Michael Jackson’ın giydiği siyah takım elbiseye benzer bir elbise ve şapkayla çıkan Rafet El Roman, söylediği şarkılarla unutamaz bir gece yaşattı. El Roman’ın yaptığı ay yürüyüşü dansı beğeni topladı. Sahne öncesi memleketinde yediği köftenin kendisini rahatsız ettiğini bu nedenle nefes almakta zorlandığını esprili bir şekilde anlatan El Roman: “Belediye başkanı arkadaşım tabi. Eski günleri yad edelim. Hemen köfteciye gittik. Yedik sucukları şiştik. Zor nefes alıyorum” sözleri hayranlarını güldürdü.

“ŞÖHRET OLMAK GÜZEL BİR ŞEY”



Konser sırasında hemşehrilerine samimi itiraflarda bulunan Rafet El Roman, fakir bir aile çocuğu olduğunu ve kendisi için şöhret olmanın güzel bir şey olduğunu söyledi. El Roman, “Fakir bir ailenin çocuğuydum. O zamanlarda bizim için sahne bir hayaldi. Benim hayalim hep sahnede olmaktı. Çocukluk hayalim şansımın da iyi gitmesiyle gerçek oldu. Hayat bana beklediğimin biraz daha fazlasını verdi. Allah herkese versin” dedi.

(DHA)

