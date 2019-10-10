Rafet El Roman’ı böyle kandırmışlar

Rafet El Roman, sosyal medyada beğenerek tanışmak istediği insanlar olduğunu belirterek, "Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik. Bir geldi alakası bile yok, meğersem dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına" dedi.

Katıldığı bir TV programında çarpıcı açıklamalar yapan 51 yaşındaki popçu Rafet El Roman, sosyal medyada beğendiği insanlara mesaj attığını itiraf etti. Bu mesajlaşmaların birinde kandırıldığını da söyleyen El Roman, “Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor günde. Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı. Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. Çok güzel hani düşünüyorsun bu kadar güzel bir kız nasıl keşfedilmemiş falan diye. Ben de dedim kendi kendime; ‘klibimde oynatırım’. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik” dedi.

Mesaj attığı kişinin tanışmaya geldiğinde fotoğraflardaki kişi olmadığını söyleyen popçu, şöyle dedi:

“Bir geldi alakası bile yok, meğersem dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına. Keşke görmez, tanışmaz olaydım. İnanamıyorum yani böyle bir şey yaptığına.’Nezaketimi bozmadım, ‘Neden yaptın?’ dedim ‘Sizinle tanışmak için’ dedi. Oturduk bir kahve içtik, nezaketimi bozmadım yine efendi bir adamım.”

51 yaşındaki ünlü popçu Rafet El Roman, bir süredir 29 yaşındaki İzmirli turizmci Gamze Davgana ile birlikte. Rafet El Roman, kimliğinde ‘Yaşdut’ olarak yer alan soyadını, Almanya’da verdiği 4 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda ‘El Roman’ olarak değiştirdi.



