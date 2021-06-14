Rafet El Roman’ın babası hayatını kaybetti

Şarkıcı Rafet El Roman (52),babasının acısıyla sarsıldı. El Roman&#8217;ın babası İsmail Yaşdut, yaşamını yitirdi.. Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirilecek olan İsmail Yaşdut, Çerkezköy&#8217;de toprağa verilecek.. İlginizi ÇekebilirKeman virtüözcü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6486332}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/rafet-el-romanin-babasi-hayatini-kaybetti');var aip2_pageCategory = "hayat-Magazin";aip2('newsArticle', {"identifier":6486332,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/rafet-el-romanin-babasi-hayatini-kaybetti/","headline":"Rafet El Roman&#8217;u0131n babasu0131 hayatu0131nu0131 kaybetti","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["Almanya","Frankfurt","Rafet El Roman","Sanat","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/14/iecrop/rafetelroman_16_9_1623673980-880x495.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","datePublished":"2021-06-14 15:33:05","dateModified":"2021-06-14 15:34:22","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":859}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/rafet-el-romanin-babasi-hayatini-kaybetti/');