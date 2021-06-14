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Rafet El Roman’ın babası hayatını kaybetti

Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, Almanya'nın Grosszimmern kentinde 90 yaşında hayatını kaybetti.

Güncellenme: 15:34, 14/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Rafet El Roman’ın babası hayatını kaybetti

Şarkıcı Rafet El Roman (52),babasının acısıyla sarsıldı. El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, yaşamını yitirdi.

Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirilecek olan İsmail Yaşdut, Çerkezköy’de toprağa verilecek.

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Almanya Frankfurt Rafet El Roman Sanat Türkiye
Yayınlanma Tarihi:15:33,