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Rafet El Roman’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Rafet El Roman'ın Almanya'da hayatını kaybeden babası İsmail Yaşdut (90), Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

Güncellenme: 16:16, 16/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Rafet El Roman’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, geçen hafta Almanya’nın Grosszimmern kentinde hayatını kaybetti.

Yaşdut’un cenazesi uçakla İstanbul’a buradan da Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine getirildi.

Bahçeli Camii’nde kılınan cenaze namazına Rafet El Roman’ın yanı sıra eski eşi Tuğba Altıntop ile Edirne’nin Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, şarkıcı Yusuf Güney, Yaşdut ailesi ve yakınları katıldı.

Cenazede üzgün olduğu görülen ve taziyeleri kabul eden Rafet El Roman, babasının tabutunu omuzlarında taşıdı.

İsmail Yaşdut’un cenazesi, götürüldüğü Bahçeli Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

aile Almanya aydın Edirne istanbul Rafet El Roman Tekirdağ Tuğba Altıntop
Yayınlanma Tarihi:16:05,