Ragıp Savaş kimdir? Ragıp Savaş nereli ve kaç yaşında?

Ragıp Savaş, 1966 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Eda Hanım dizisi ile geçen Ragıp Savaş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ragıp Savaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ragıp Savaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Ragıp Savaş, 24 Ekim 1966 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. 1986 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 1990 yılında yüksek dereceyle bitirerek mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri oldu. 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni olan Müşfik Kenter'in yardımcılığını yaptı, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı.

Ragıp Savaş'ın ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle birden layık görülmüştür.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne vekaleten atanan Ragıp Savaş, halen bu görevini sürdürmektedir.

Kameralar karşısına ise ilk kez 1992 yılında yayınlanan Eda Hanım adlı dizi ile geçen Ragıp Savaş, Ya Sonra, Neredesin Firuze?, Mükemmel Çift, Kurtlar Vadisi Pusu, Yangın Ayşe, Türkan, Çınar Ağacı gibi yapımlarda rol almıştır.

Ragıp Savaş, 25 Eylül 2005 tarihinde Fadime Sezer ile evlenmiş ve bu evlilikten Nil adında bir kızı vardır.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Dündar karakterine hayat vermektedir. Ragıp Savaş, 1.79 metre boyunda, 84 kilo ve Akrep burcudur.

Ragıp Savaş'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

– Yağmurcu

– Yıldızların Altında (Müzikal)

– Bahar Noktası

– Ocak

– Sokak Kızı İrma

– Kuğular Şarkı Söylemez

– İnsan Denen Garip Hayvan

– Sofokles’in Antigonesi

– Matmazel Julie

– Üç Kuruşluk Opera

– Mahagony Şehrinin Var Oluşu, Yükselişi ve Yıkılışı (Müzikal)

– Barış

– Bir Geçmiş Zaman Eğlencesi

– İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?

– Demokrasi Gemisi

Ragıp Savaş'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Dündar) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Savcı Zeki) (TV Dizisi)

2016 – Ölene Kadar (Mehmet) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (TV Dizisi)

2012 – Hayatımın Rolü (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Ali) (Sinema Filmi)

2011 – Türkan (Çınar) (Sinema Filmi)

2011 – Tek Başımıza (Ufuk) (TV Dizisi)

2011 – 2012Canan (Mahir) (TV Dizisi)

2010 – Çınar Ağacı (Murat) (Sinema Filmi)

2010 – Kirli Beyaz (Deniz) (TV Dizisi)

2010 – Herkes mi Aldatır? (Hakan) (Sinema Filmi)

2009 – Canavarlar Yaratıklara Karşı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008-2011 – Sen Harikasın (Cüneyt) (TV Dizisi)

2007-2008 – Kurtlar Vadisi Pusu (Fuat Tamer Tataroğlu) (TV Dizisi)

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali (Recep Yüzbaşı) (Sinema Filmi)

2006 – Polis (Komser Yılmaz) (Sinema Filmi)

2005 – Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Orhan Gazi) (Sinema Filmi)

2004 – Zümrüt (Oğuz) (TV Dizisi)

2004 – Dişi Kuş (TV Dizisi)

2003 – Neredesin Firuze (Melih) (Sinema Filmi)

1997 – Yangın Ayşe (Yanık Ömer) (TV Dizisi) 1993 – Şişeler (TV Dizisi)

1992 – Eda Hanım (TV Dizisi)