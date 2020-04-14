Ragnarok dizisinin başrol oyuncusu Herman Tommeraas Erik Dalı dinledi

Herman Tommeraas, dün akşam Instagram hesabından bir canlı yayın açtı ve birden Erik Dalı şarkısını çalmaya başladı. O an yayını izleyen Türk takipçiler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi, zira Herman şarkıyı da söylemeye çalışıyordu...

Netflix’in dizilerinden Ragnarok izleyici kitlesini artırıyor. İlk sezondan sonra izlenme oranları yüksek olunca, ikinci sezon anlaşması da yapan dizinin başrol oyuncularından Herman Tommeraas ise şimdiden büyük bir hayran kitlesine sahip oldu…

23 yaşındaki genç oyuncu dün akşam Instagram hesabından bir canlı yayın açtı. Erik Dalı şarkısını çalmaya başlayan Herman, Türk takipçilerini şaşkına uğrattı. Zira oyuncu hem şarkıya eşlik etmeye hem de oynamaya çalışıyordu. Üstelik şarkının 7 dakika olduğunu görünce, bu kez de Herman şaşkınlığını gizleyemedi…



Herman, şarkının sonlarına doğru, “Türk müzikleri hep ‘aaaahh’ diyor. Kulağa hoş geliyor” dedi ve Türk arkadaşı Cengiz’den bahsetti: “Arkadaşım Cengiz bana Türkçe öğretmeye çalıştı. Ama beceremedim, o yüzden vazgeçtim.”