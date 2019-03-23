Otomobillerde bulunan “Hız sabitleyici cihaz” 1945’te ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşında beri hangi durumdadır? Ralph Teetor kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…

Otomobillerde bulunan “Hız sabitleyici cihaz” 1945’te ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşında beri hangi durumdadır? Ralph Teetor kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…

Otomobillerde bulunan "Hız sabitleyici cihaz" 1945'te ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşında beri hangi durumdadır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Otomobillerde bulunan "Hız sabitleyici cihaz" 1945'te ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşında beri hangi durumdadır? sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan Otomobillerde bulunan “Hız sabitleyici cihaz” 1945’te ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşında beri hangi durumdadır? merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Otomobillerde bulunan “Hız sabitleyici cihaz” 1945’te ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşında beri hangi durumdadır?

Cevap: A) Görme engelli

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL