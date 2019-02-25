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Rami Malek kimdir? En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Rami Malek nereli?
Rami Malek kimdir? En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Rami Malek nereli?
Oscar olarak bilinen Akademi Ödülleri’nin favori isimleri internette gündem oldu. Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury rolüyle büyük başarı yakalayan Rami Malek Oscar ödülünü kazandı. Rami Malek kimdir? İşte hayat hikayesi...
Magazin 25 Şubat 2019 - 10:46

Freddie Mercury rolüyle dikkat çeken Rami Malek 2019 Oscar ödüllerinde “en iyi erkek oyuncu” dalında ödülün sahibi oldu. Peki Rami Malek aslen nereli? İşte hayatı ve merak edilenler…

RAMİ MALEK KİMDİR?

Rami Said Malek, 12 Mayıs 1981 yılında Los Angeles’ta doğdu. Rami Malek’in babası Kahire’de daha sonra sigorta satan bir tur rehberiydi. Annesi bir muhasebeci. Malek Kıpti Ortodoks inancında büyüdü. Malek, dört dakika daha genç, öğretmen olan Sami ve özdeş bir ikiz erkek kardeşi ve büyük bir kız kardeşi olan, tıp doktoru Yasmine’dir. Malek, California’da Sherman Oaks’taki Notre Dame Lisesi’nde okudu ve 1999’da aktris Rachel Bilson ile birlikte mezun oldu. Malek, lise altında sınıfta olan ve onunla birlikte bir müzikal tiyatro dersini paylaşan Kirsten Dunst ile okudu. Lisans derecesini 2003 yılında Indiana Evansville’deki Evansville Üniversitesi’nden aldı.

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YÜKSELEN KARİYER

2004 yılında Malek, oyunculuk kariyerine Gilmore Girls dizisinde konuk başrol oynayarak başladı. Aynı yıl, akredite edilmediği Halo 2 video oyunu için “ek karakterler” yazdı. 2005 yılında, iki bölümde göründüğü Steven Bochco savaş draması Over There’daki çalışmaları için Screen Actors Guild kartını aldı. Aynı yıl, Medium’un bir bölümünde göründü ve Kenny’nin Fox adlı komedi dizisi The War at Home’daki belirgin tekrarlayan rolünde rol aldı. 2006’da Malek, komedi gecesi Müzede Firavun Ahkmenrah olarak ilk uzun metrajlı filmini yaptı ve Müzede Bir Gece: Smithsonian Savaşı (2009) ve Müzede Bir Gece: Mezarın Sırrı (2014) adlı filmde rol aldı ). 2007 ilkbaharında sahnede “Jamie” olarak göründü.

İLK FİLMİNDE 2016’DA OYNADI

Eylül 2016’da, Malek’in başrol oynadığı ilk film olan Buster’s Mal Heart, Toronto Uluslararası Film Festivali’nde olumlu eleştiriler aldı. İçinde Malek, Jonah ve Buster olmak üzere iki hayatı olan bir adam oynuyor. Ağustos 2016’da, Malek’in 1973 tarihli Papillon filminin çağdaş bir versiyonunda Charlie Hunnam’la birlikte Louis Dega olarak başrol oynayacağı açıklandı. Papillon, 2017 Eylül 2017’de Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gösterime girdi. Kasım 2016’da Malek’in yaklaşmakta olan Kraliçe biyopik Bohemian Rhapsody’de Freddie Mercury olarak rol alacağı ve 2 Kasım 2018’de serbest bırakılacağı açıklandı. Şubat 2017’de Malek, Genç Mezun Ödülü’nü Evansville Üniversitesi’nden aldı. . 2017 yılında Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisine üye olmaya davet edildi.

Son güncelleme: 15:51 - 25.02.2019
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