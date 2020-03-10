Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Ramo 9. son bölüm izle)

Ramo dizisinin 9. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde;Ramo Alpay’ın saldırısından son anda kurtulmuştur. Ramo’yu kurtaran Yavuz, kartlarını açık oynamaya karar verir. Yavuz ve Ramo artık birlikte hareket edeceklerdir. Peki Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ramo son bölüm izleme sayfası.

Show Tv ekranlarında her salı akşamı yayınlanan Ramo dizisinin bu hafta 9. bölümü izleyicisiyle buluştu. Ramo dizisinin son bölümünde; Neco'nun kendi yaptığı plan ters tepmiştir. Alpay onlara da saldırmış, Süleyman'ı almak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sibel ve Neco rehin alınır. Alpay rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar. Rehinelerin hayatı bu yapılan pazarlığa bağlıdır. İşte Ramo 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

RAMO 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızda olacak.

RAMO SON BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 9. SON BÖLÜM İZLE

RAMO 9. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo Alpay'ın saldırısından son anda kurtulmuştur. Ramo'yu kurtaran Yavuz, kartlarını açık oynamaya karar verir. Yavuz ve Ramo artık birlikte hareket edeceklerdir.

Ancak Alpay'ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir. Hasan ve Şahin mahallede bir süre dirense de yakalanır ve rehin alınırlar. Fidan da rehin alınanlar arasındadır.

Neco'nun kendi yaptığı plan ters tepmiştir. Alpay onlara da saldırmış, Süleyman'ı almak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sibel ve Neco rehin alınır. Alpay rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar. Rehinelerin hayatı bu yapılan pazarlığa bağlıdır.

Halef ise Süleyman'ı saldırıların arasında kaçırmayı başarmıştır. Halef'in aklında tek bir soru vardır. Ben kimim… Süleyman'dan kendi gerçeklerini öğrenmek ister. Süleyman'ın sakladığı geçmiş, onu kendi sonuna doğru götürmektedir.

Alpay'ın rehinelerin hayatları için verdiği süre giderek azalmaktadır. Alpay komisyonun zaman kazanmak için kendisini oyaladığını anlayınca, harekete geçer… Zaman Ramo'nun aleyhine işler. Sevdiklerini kurtarmak için fazla vakti kalmamıştır.