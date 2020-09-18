Ramo 12. bölümünde neler oldu? Ramo 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 12. bölümünde neler oldu? Ramo 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo yeni sezon ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde; Cihangir, işleri yola koyması için oğlu Taner’i Adana’ya gönderir. Taner, Adana’da adeta bir savaş başlatır. Nefesleri kesen bir bölümün ardından dizinin hayranları Ramo yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

RAMO 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. SHOW TV tarafından Ramo 13. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO SON BÖLÜM İZLE

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alpay'ın polise teslim olmasıyla Adana'da işler raydan çıkmıştır. Cihangir, işleri yola koyması için oğlu Taner'i Adana'ya gönderir. Acımasız bir adam olan Taner, babasının emirlerini yerine getirmek için Adana'da adeta bir savaş başlatır. Savaşın sonunda Süleyman ve Neco hayatını kaybeder.

Adana'daki pürüzleri temizleyen Taner'in yeni planı ise işlediği bunca suçu Ramo'nun üzerine yıkmaktır. Ramo'nun beklemediği olaylar bundan sonra olacaktır. Ramo, Sibel'in şahitliğiyle otuz yıl hapse mahkum edilir.

Sibel'in ihanetiyle yıkılan Ramo, hapisteki üçüncü yılında af söylentilerinin dolaşmasıyla dışarı çıkmanın planlarını yapmaya başlar. Ramo'nun suçu af kapsamında değildir ama kolları sıvar ve üç yıldır ilmik ilmik ördüğü büyük planını hayata geçirmeye başlar. Bütün bunları yaparken Ramo'nun iki hedefi vardır; birincisi, kendisine bu tuzağı kuranların saltanatına son vermek; ikincisi ise, Sibel' ihanetinin hesabını sormaktır.