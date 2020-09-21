Ramo 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

RAMO 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 13. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo’nun Adana’dan gelen koltuğunu ateşe verirken “Yükselmek için değil yok etmek için savaşacağız!” sözleri İstanbul’da başlatacağı savaşta gözünün ne kadar kara olduğunu gösteriyor.

Aksiyon dolu sahneler nefesleri keserken, Sibel’in Taner’e silah çektiği anlar heyecanı yükseltiyor. Taner içimizdeki haini buldum diyerek Sibel’in kafasına silah dayarken, olacaklar büyük merak uyandırıyor.

“Yükselmek için değil yok etmek için savaşacağız!” #RAMO yeni bölümüyle bu Cuma saat 20.00'de @ShowTV'de! @Bkmonline pic.twitter.com/PosnuHzMjd — R A M O (@ramodizisi) September 21, 2020

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Alpay’ın polise teslim olmasıyla Adana’da işler raydan çıkmıştır. Cihangir, işleri yola koyması için oğlu Taner’i Adana’ya gönderir. Acımasız bir adam olan Taner, babasının emirlerini yerine getirmek için Adana’da adeta bir savaş başlatır. Savaşın sonunda Süleyman ve Neco hayatını kaybeder.

Adana’daki pürüzleri temizleyen Taner’in yeni planı ise işlediği bunca suçu Ramo’nun üzerine yıkmaktır. Ramo’nun beklemediği olaylar bundan sonra olacaktır. Ramo, Sibel’in şahitliğiyle otuz yıl hapse mahkum edilir.

Sibel’in ihanetiyle yıkılan Ramo, hapisteki üçüncü yılında af söylentilerinin dolaşmasıyla dışarı çıkmanın planlarını yapmaya başlar. Ramo’nun suçu af kapsamında değildir ama kolları sıvar ve üç yıldır ilmik ilmik ördüğü büyük planını hayata geçirmeye başlar. Bütün bunları yaparken Ramo’nun iki hedefi vardır; birincisi, kendisine bu tuzağı kuranların saltanatına son vermek; ikincisi ise, Sibel’ ihanetinin hesabını sormaktır.