Ramo 13. bölümünde neler oldu? Ramo 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo, 13. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde; Hiç beklemediği bir anda Ramo’yu karşısında gören Cihangir, onu öldürmek isterken canını bağışlamak zorunda kalır. Nefesleri kesen bir bölümün ardından dizinin hayranları Ramo yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

RAMO 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. SHOW TV tarafından Ramo 14. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO SON BÖLÜM İZLE

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Herkes kaygıyla ne yapacağını düşünürken Ramo'nun bunların hiçbirine boyun eğmeye niyeti yoktur. Şimdi ölümcül bir macera Ramo'yu bekliyordur.

Hiç beklemediği bir anda Ramo'yu karşısında gören Cihangir, onu öldürmek isterken canını bağışlamak zorunda kalır. Ramo, ona öyle bir teklif sunar ki Cihangir hiç düşünmeden canını bağışladığı gibi dokunulmazlık ve İstanbul'da iş yapma izni de verir. Sibel içinse dönüş yoktur artık, o kendi cehennemini kendi yaratmış ve Cihangir'in evine bir köle gibi girmek zorunda kalmıştır.

Diğer yandan Taner'in de Ramo'nun peşini bırakmaya niyeti yoktur. Düğününü mahveden bu adamın cezaevinden nasıl çıktığını da merak eden Taner'in araştırmaları hem Ramo'yu hem de ona yardım eden Yavuz'u iyice köşeye sıkıştırır. Ramo'dan habersiz ona yardım etmeye çalışan Sibel'in ise başı ölümcül bir belaya girer. Ramo, bütün bunlarla baş etmeye çalışırken ailesiyle iş yapmak için kiraladığı limanın eski sahipleriyle de başı beladadır.