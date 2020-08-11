Ramo 2. sezon 1. fragmanı yayınlandı! Ramo yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ramo dizisinin 2. sezon ilk fragmanı yayınlandı. Pandemi nedeniyle sezonu erken tamamlayan Ramo'da yeni sezon için geri sayım başladı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Ramo dizisinin yeni sezon 1. fragmanı haberimizde. Peki Ramo yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

Show Tv ekranlarında ilgiyle takip edilen Ramo dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ramo karakterini canlandıran Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Yiğit Özşener, İlker Aksum, Görkem Sevindik ve İdil Fırat gibi oyuncuların yer aldığı Ramo’nun 2. sezon 1. bölüm fragmanı izleme ekranını yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Ramo 2. sezon ilk fragmanı…

RAMO 2. SEZON 1. FRAGMANI YAYINLANDI!

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramo dizisinin fragmanıyla birlikte, yeni sezon tarihi merak edilmeye başlandı. Dizinin yeni sezon başlama tarihi henüz açıklanmadı. Ancak birçok dizi gibi Ramo’da Eylül ayı içerisinde yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

RAMO SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.

RAMO DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun’un oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor. Çekimleri Adana’da gerçekleşen dizi, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.