Ramo 2. sezon 18 Eylül’de başlayacak!

BKM tarafından yapılan ve Show TV’de yayınlanan Ramo dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu. Kanaldan yapılan açıklamaya göre Ramo 2. sezona 18 Eylül’de başlayacak.

Üst üste yayınladığı fragmanlarla takipçilerini heyecanlandıran Ramo'da mücadele bu sefer İstanbul'da devam edecek. Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo, Cihangir’den alacağı intikam için İstanbul'a gelecek.

RAMO 3. SEZON TANITIM

RAMO SON BÖLÜME YAŞANANLAR

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.