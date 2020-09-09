Ramo 2. sezon yayın tarihi belli oldu!

Show Tv’nin beğenilen dizilerinden Ramo yeni sezona hazırlanıyor. Son olarak 2. sezon 3. fragmanını izleyiciyle buluşturan dizinin yayın tarihi de netleşti. Ramo yeni sezona yeni gününde ‘merhaba’ diyecek.

RAMO 18 EYLÜL’DE BAŞLIYOR!



Murat Yıldırım'ın ‘Ramo' karakterine hayat verdiği Ramo’nun yeni sezon afişi de yayınlandı.

RAMO 2. SEZON 3. TANITIMI



Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo'nun Cihangir'den intikam almak için ince ince işlediği bir planı vardır. Dışarıda onu yeni zorluklar beklese de Ramo kararlıdır: “Hesabı kapatmaya geldim!”.

RAMO SON BÖLÜME YAŞANANLAR

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.