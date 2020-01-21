Ramo 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 2. son bölüm izle

Ramo 2. bölümüyle SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin yazıyor, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor. Dizinin 2. bölümünde; Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle beraber Adana’da işler karışır, Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde öder. Ramo dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Ramo dizisinin son bölümünde; Ramo, can dostu Boz'u kurtarmış, Cengiz'i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz'la beraber eve döner. Haberi çoktan almış olan aile üyeleri öfkelidir.

RAMO 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 2. BÖLÜM İZLE

Ramo'nun meclisin kararını hiçe sayıp, başına buyruk davranması, bütün ailenin yok edilme fermanının da imzalanmasıdır. Her ne kadar aile üyeleri ona sırt çevirmiş görünse de, Fidan ve Fatoş Ramo'nun yanında durur.

Öte yandan Cengiz'in ölümü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düşer. Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo'dan hesap sormaya gider. Sibel, elindeki silahı Ramo'ya doğrultur ve babasının intikamını alacağını söyler. İkili hesaplaşır.

Ramo'nun Cengiz'i öldürmesiyle beraber Adana'da işler karışacak, Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir.