Ramo 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 3. son bölüm izle

Ramo dizisinin son bölümünde; Ramo kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktır. Sulhu sağlamanın tek yolu, eski usulde, kız alıp kız vermektir; Yani Ramo Sibel'le… Neco da Ramo'nun kardeşi Fatoş'la evlenecektir.
RAMO 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
İstanbul'un bu şartına iki ailenin üyeleri de karşı çıkar. Sibel, babasının katiliyle evlenmeyecektir. Ramolar ise Fatoş'u Neco'ya vermeyeceğini söyler.
Diğer yandan ailenin başına geçen Süleyman'dan gizli iş çeviren Halef ve Neslihan, Seyhan'ın cezaevindeki ağabeyi Ceyhan'la iş birliği yapar.
Ramo, İstanbul'un hükmü karşısında ne yapacağını şaşırmış ailesiyle karşı karşıya gelmiştir. Vereceği karar iyice zorlaşmaktadır