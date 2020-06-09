Ramo bu akşam var mı? Ramo yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Ramo bu akşam var mı? Ramo yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Ramo dizisi son olarak 11. bölüm ile ekranlara gelmiş ve corna virüsü nedeniyle çekimleri ertelenmişti. Diziden beklenen haberler geldi ve yeni sezon çekimleri için tarih verildi. Peki Ramo bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölüm ve yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizilerinden Ramo’nun yeni sezonu hakkında beklen haber geldi. Bilindiği gibi corona virüsü nedeniyle Ramo dizisi de çekimlerine ara vermişti. Yeni sezon çekimlerine ise Temmuz ayında başlanacağı açıklandı.

RAMO YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüs salgını sebebiyle geçtiğimiz aylarda Adana’daki çekimlerine ara veren Ramo dizisi İstanbul’a taşınan hikayesiyle Temmuz ayında yeniden sete çıkıyor.

SÜRPRİZ İSİMLER DAHİL OLACAK

İzleyenleri heyecan dolu bir bölümde bırakan dizinin hikayesinin İstanbul’a taşınmasıyla bazı karakterlere veda edilirken aksiyon ve aşk dolu yeni bölümlerde kadroya sürpriz isimler dahil olacak.

Başladığından bu yana beğeniyle izlenen dizinin yeni hikayesi ise seyirciyi şimdiden heyecanlandırıyor.

RAMO SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.