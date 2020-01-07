Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Ramo 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Murat Yıldırım'ın ‘Ramo' karakterine hayat verdiği, Show TV'nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi ‘Ramo'nun ilk bölüm tarihi belli oldu. İlk bölüm fragmanı yayınlanan Ramo dizisinde Adana'da efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hikayesi anlatılacak. İşte Ramo'nun fragmanı ve 1. bölümün yayınlanacağı tarih...

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Murat Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

RAMO 1. BÖLÜM FRAGMANI

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo’nun ilk bölümü 14 Ocak Salı günü Show TV’de ekranlara gelmeye başlayacak.

RAMO'NUN YÖNETMENİ MUSTAFA ŞEVKİ DOĞAN

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Yıldırım’ın ise ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.