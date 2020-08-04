Ramo dizisi yeni sezon çekimleri başladı! Ramo yeni bölüm ne zaman?

Show TV’nin sevilen dizlerinden olan ve yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Ramo dizisi, corona virüsü sebebiyle setlerine ara vermiş ve sezonu kapatmak zorunda kalmıştı. Haziran ayında Ramo’nun artık İstanbul’da çekileceği ve diziye yeni yüzlerin katılacağı açıklanmıştı. Ramo, yeni sezon bölümlerine İstanbul’da başladı. İşte Ramo dizisi ile ilgili detaylar…

Başrolünde Murat Yıldırım'ın oynadığı ve BKM tarafından hayata geçirilen Ramo dizisi, geçtiğimiz sezon Adana'da çekiliyordu. Dizinin yeni sezonun İstanbul'da geçeceği ve diziye yeni yüzlerin dahil olacağı açıklanmıştı. İşte Ramo dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo dizisinin çekimlerine başlandı. Yeni sezonda konu İstanbul'da geçecek. Adalet için savaşını İstanbul'a taşıyan Ramo, Cihangir'e savaş açacak ve geçen sezondan sonra tekrardan küllerinden doğmaya çalışacak. Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı ise açıklanmadı. Dizinin sosyal medya hesabından ‘Yakında' diyerek paylaşılan poster ise Ramo dizisi sevenlerini heyecanlandırdı.

RAMO SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.