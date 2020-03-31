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Ramo neden yok? Ramo’nun yeni bölümü ne zaman?
Ramo neden yok? Ramo’nun yeni bölümü ne zaman?
Ramo'nun yeni bölümünün yayınlanmayacak olması sebebiyle izleyiciler Ramo neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Ramo corona virüsü sebebiyle setlere veren ara nedeniyle yayınlanmayacak.
Magazin 31 Mart 2020 - 15:58

Ramo bu akşam yayınlanmayacak ve yerine bir film ekranlara gelecek. Ramo’nun yayınlanma sebebi ise corona virüsü sebebiyle setlere verilen ara olarak tahmin ediliyor. Yeni bölümün ise ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok…

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.

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