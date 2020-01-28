Ramo nerede çekiliyor? İşte Ramo dizisinin çekildiği mahalle…

Kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Ramo, farklı çekim yerleri ve mekanları ile de dikkatleri üstüne çekiyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın Ramo karakterine hayat verdiği dizi Adana'da çekiliyor. Peki Ramo Adana'nın hangi ilçesinde ve mahallesinde çekiliyor?

Ramo dizisinde Murat Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer alıyor. İşte Ramo dizisinin çekildiği mekan…

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisinde ilk sahnelerden biri Sepici mahallesinde sarmaşıklı cami olarak da bilinen caminin hemen yanında yapıldı. Sepici mahallesi Adana'nın Seyhan ilinde yer alıyor.

Dizinin fragmanında görünen Taşkapı mahallesi tıpkı Çukur’da olduğu gibi gerçekte var olmayan bir mahalle. Dizinin senaristinin çekildiği mahalleye verdiği ad Taşkapı. Dizide Taşkapı mahallesi olarak geçen yerler Seyhan ilçesi sınırlarında yer alan Hürriyet mahallesi.