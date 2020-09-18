Ramo oyuncuları kimler? İşte Ramo yeni sezon oyuncuları

Ramo dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Senaryosu Yılmaz Şahin'e ait olan Ramo dizisi yeni sezonda birçok ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Olgun Şimşek, Mustafa Yıldıran, Devrim Özkan, Hakan Gerçek ve Pelin Körmükçü'nün diziye katılmasıyla Ramo'da heyecan giderek artacak. İlk sezonu Adana'da çekilen dizinin çekimleri artık İstanbul'da gerçekleşecek.

RAMO OYUNCU KADROSU

Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yer alıyor. Ramo dizisi oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Görkem Sevindik,Yiğit Özşener, İdil Fırat, Cemre Baysel yer alıyor.

Ramo dizisine yeni sezonda ise Olgun Şimşek, Mustafa Yıldıran, Devrim Özkan, Hakan Gerçek ve Pelin Körmükçü dahil oldu.



RAMO YENİ SEZON OYUNCUSU

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

Olgun Şimşek, Bursa’da 1971 yılında hayata gelmiştir. Yer aldığı hemen her projede tüm Türkiye’yi kendine hayran bıraktıran bir oyunculuğa ve sese sahip olan Olgun Şimşek ilk öğretim, orta okul ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayıp üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde okumuştur.

Olgun Şimşek,Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses‘in pişekarı ‘Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan‘ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda ‘Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi , Alacakaranlık ve Yalan Dünya gibi birçok dizide rol aldı.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ‘Kimsesiz Yaşar’ rolüyle oynayan Olgun Şimşek dizi boyunca söylediği şarkılar ve oyunculuğu ile ekranların en sevilen dizisinin en önemli adamlarından biri olmuştur ve milyonlar hayran kitlesine ulaşmıştır.

MUSTAFA YILDIRAN KİMDİR?

Mustafa Yıldıran, 25 Nisan 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Denizli'lidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Mustafa Yıldıran ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşadı. Daha sonra İçerde, Söz ve Azize gibi dizilerde yer aldı.



DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 1998 yılında Muğla’da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda eğitimini sürdüren Devrim Özkan, oyunculuk kariyerine Rüya adlı dizide canlandırdığı İpek karakteri ile adım atmıştır.

Daha sonra olan Vuslat dizisinde Feride karakterine hayat veren Devrim Özkan, 1.73 metre boyunda ve 52 kilodur.



RAMO OYUNCULARI

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, 1979 yılında doğdu. Annesi ve babası aslen Mardinli olan oyuncu, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında “Ölümsüz Aşk” dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde “Mesut” karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde “Demir” karakteri ile büyük bir çıkış yaptı. 2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı. Kocan Kadar Konuş filmleriyle komedi türünde de iddiasını ortaya koydu. 2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı.

2008 yılında Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Daha sonra Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı.

Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandırdı. Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

