Ramo yeni sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Olgun Şimşek de Ramo kadrosuna dahil oldu

Ramo yeni sezon 3. tanıtımı yayınlandı! Olgun Şimşek de Ramo kadrosuna dahil oldu

Show TV ekranlarında yayınlanan ve BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisinin yeni sezonuna ait 3. tanıtımı yayınlandı. Olgun Şimşek, yeni sezonda Cihangir karakteri ile Ramo dizisine dahil oldu. İşte Ramo yeni sezon 3. tanıtımı…

Corona virüsü sebebiyle ara giren ve sezon finali yapan Ramo'nun ikinci sezonu ‘yakında' ekranlarda olacak. Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'in yeni sezonda Cihangir karakteri ile diziye dahil olduğu açıklandı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Yiğit Özşener ve İlker Aksum gibi tanınan isimler de Ramo dizisinin kadrosunda bulunuyordu.

Ramo, intikam için Adana'dan İstanbul'a geliyor ve düşmanı Cihangir ile yüzleşiyor. İşte Ramo yeni sezon 3. tanıtımı…

RAMO YENİ SEZON NE ZAMAN?

Show TV tarafından yeni sezon üçüncü tanıtımı yayınlanan Ramo dizisinin ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Yeni sezon tanıtımları ‘yakında' anonsu ile yayınlandı.

RAMO SON BÖLÜME YAŞANANLAR

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.