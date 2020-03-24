Ramo’nun 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 11. son bölüm izle…

Ramo 11. son bölümde Ramo, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Peki Ramo 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 11. son bölümde Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. Ramo 12. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizin devamında…

RAMO 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak.

RAMO FRAGMAN İZLE

RAMO SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar.