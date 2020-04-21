Ramo’nun yeni bölümü ne zaman? Ramo yeni bölüm neden yok?

Ramo’nun yeni bölümünün yayınlanmaması sebebiyle izleyiciler Ramo neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Bildiği üzere aralarında Ramo’nun da yer aldığı birçok dizi setlere corona virüs salgını nedeniyle ara vermişti. İzleyiciler Ramo’nun yeni bölümü ne zaman merak ediyor.

Ramo bu akşam yayınlanmayacak ve yerine Güldür Güldür ekrana gelecek. Ramo yeni bölümü de birçok dizide olduğu gibi corona virüsü sebebiyle yayınlanmayacak. Yeni bölümün ise ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok…

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.