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Rande Gerber, Malibu’da evsizlere yemek dağıttı
Rande Gerber, Malibu’da evsizlere yemek dağıttı
Emekli model Cindy Crawford'un eşi Rande Gerber, corona virüsü salgını nedeniyle gıdaya ulaşamayan evsiz insanlara kendi elleriyle yemek dağıttı. Arabasına yüklediği yemekleri dolaşarak evsizlere ulaştıran Gerber'in bu hareketi takdir topladı.
Magazin 17 Nisan 2020 - 09:43

Cindy Crawford’un ABD’li iş insanı eşi Rande Gerber, arabasına yüklediği yemekleri salgından etkilenen ve gıda bulmakta zorlanan evsiz insanlara dağıtmaya başladı.

Backgrid USA

Corona virüsü salgınında, sosyal izolasyon günlerini Malibu’daki evlerinde geçiren Rande’nin sokak sokak dolaşıp gıda yardımı yaptığı bu kareler sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Backgrid USA

Rande Gerber’in virüsü kapma pahasına dışarı çıkıp evsizlere elleriyle yardım ulaştırması birçok kesimden takdir topladı.

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