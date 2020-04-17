Rande Gerber, Malibu’da evsizlere yemek dağıttı
Cindy Crawford’un ABD’li iş insanı eşi Rande Gerber, arabasına yüklediği yemekleri salgından etkilenen ve gıda bulmakta zorlanan evsiz insanlara dağıtmaya başladı.
Corona virüsü salgınında, sosyal izolasyon günlerini Malibu’daki evlerinde geçiren Rande’nin sokak sokak dolaşıp gıda yardımı yaptığı bu kareler sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Rande Gerber’in virüsü kapma pahasına dışarı çıkıp evsizlere elleriyle yardım ulaştırması birçok kesimden takdir topladı.