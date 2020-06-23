‘Randıman’ seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

20 Mart' ta vizyona girmesi beklenen fakat dünyayı etkisi altına alan Covid 19 hastalığı nedeni ile sinema salonlarının kapanması sonucu vizyona giremeyen Randıman sinema filmi vizyon için gün saymaya şimdiden başladı.

Başrollerini Gökhan Çelik, Yağmur Ün ve Kerim Aydemir'in paylaştığı komedi aşk tadındaki film seyircisi ile buluşmayı bekliyor. Gökhan Çelik, “bu filmin sinema ve dizi dünyasındaki otoritelerin dikkatini çekeceğini göreceğiz” dedi. Doğru proje ile çıkış yapmayı beklediğini söyleyen oyuncu Gökhan Çelik bugüne kadar bir çok projede yer aldı.

2017’de en iyi çıkış yapan yardımcı erkek oyuncu ödülü alan Çelik, profesyonel kariyerinde başarılı işlere imza atmak adına kendisine gelen teklifleri ince eleyip sık dokuduğunu dile getirdi.