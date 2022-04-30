Rapçi Beta’nın ölmeden önceki son fotoğrafını sevgilisi paylaştı
İstanbul Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden Beta lakaplı rapçi Berk Bayındır ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. Simla Ener sevgilisi Beta'nın ölmeden önceki son fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
‘Beta’ lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır (31) 25 Nisan’da Kağıthane’de yaşadığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay esnasında evde olan Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise yaşananları “Balkon demirlerinden sarkarken gördüm, arkasından koştum ama düşerken gördüm” sözleriyle anlatmıştı.
Simla Ener Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Beta’nın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Ener, paylaşıma “24.04.2022 Son akşam yemeği. Son fotoğraf. Güzel uyu canım Berk’im” notunu düştü.
GEÇEN YIL TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ
Beta, geçen yıl trafik kazası geçirmiş ve vücudunda kırıklar oluşmuştu. Uzun bir süre hastanede tedavi gören genç rapçi tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı.