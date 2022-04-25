Rapçi Beta’nın şüpheli ölümü! ‘Pencerelere çarpa çarpa düşmüş’

Beta lakaplı rapçi Berk Bayındır, bu sabah İstanbul Kağıthane'de yaşadığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetti.

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Olay sabah saatlerinde Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta meydana geldi. ‘Beta’ lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır (31) ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle esnaflarından Ali Öndin, “Kız arkadaşıyla mı, ailesiyle mi sorunu vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş. Pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O kadın, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar baktı ama ölmüştü” dedi.

“BUNU SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM”

Rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, “Bir şey söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu.

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, “Oğlum Berk Bayındır ‘Beta’ olarak tanınıyordu. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı da iki gün önce yanına gitmişti. Dün beraberdik. Yemek yedik. İyiydi” ifadesini kullandı.

CEZA: AH BE KARDEŞİM…

Acı haberin duyulmasının ardından, Beta’nın yakın arkadaşı rapçi Server Uraz ve Ceza Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Berk Bayındır, geçen sene büyük bir motor kazası atlatmış ve bu süreci de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.