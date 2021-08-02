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Rapçi Şehinşah’tan Erdoğan göndermesi: Konserde seyircilerine çay fırlattı

Rapçi Şehinşah, Marmaris'te halka otobüs üzerinden çay fırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu. Şehinşah, dinleyicilerine çay fırlattı.

SOZCU.COM.TR
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Gerçek adı Ufuk Yıkılmaz olan ve daha önce ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alınan rap müzik sanatçısı Şehinşah, konserde dinleyicilerine “Bir sürprizim var, umarım beğenirsiniz” dedi.

Şehinşah, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göndermede bulunarak dinleyicilerine çay fırlattı.

Şehinşah

Erdoğan, geçen günlerde Marmaris’e gitmişti. Marmaris’te yangın felaketi sürerken, halka otobüs üzerinden çay fırlatmıştı.

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