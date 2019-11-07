Rapçi T.I’dan tepki çeken açıklama: “Her yıl kızıma bekaret kontrolü yaptırıyorum”

Aktör ve rapçi T.I. katıldığı yayında 18 yaşındaki kızı Harris ile ilgili çok şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. T.I, kızına belirli aralıklarla bekaret kontrolü yaptırdığını söyleyerek tepki çekti.

Gerçek adı Clifford Joseph Harris Jr. olan T.I. katıldığı Ladies Like Us adlı yayında çocuklarına nasıl babalık yaptığından bahsetti. Çocuklarıyla cinsellik konularını konuşup konuşmadığını soran sunucuya verdiği cevap ise birçok kişiden tepkiye neden oldu.

Ünlü isim, çocuklarıyla sadece konuşmakla kalmayıp, 18 yaşındaki kızı Deyjah Harris’i her yıl doğum gününden bir gün sonra jinekoloğa götürüp bekaret testi yaptırdığını açıkladı. Henüz 15 yaşında olan oğlunun ise cinsel olarak çok aktif bir hayatı olduğunu ancak kızının özel yaşamına yaklaşımının farklı olduğunu da dile getirdi.

T.I., kızının 16. doğum gününden sonra, bir kağıda “Jinekolog. Yarın 09:30” yazılı bir not yapıştırdığını sözlerine ekledi. Son olarak yayında, “18. yaş gününde de kızımın bekareti yerindeydi” sözleriyle herkesi şoka uğrattı.

Deyjah babasının bu açıklamalarına herhangi bir yanıt vermedi. Rapçinin bu açıklamalarına sosyal medyada bir kesim, bekaret testinin kişinin üzerinde yaratacağı psikolojik yıkımı gözardı etmesine tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Çocuğunun bir sene daha büyüdüğünü ve hayatta olduğunu kutlamak yerine bekaret testi yaptırmak mı? Bu hastalıklı bir düşünce ve T.I.’ın bir an önce durdurulması gerek” yorumunda bulundu.