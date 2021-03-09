Rasim Öztekin: Beni yukarıdan seyrediyorlar

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin’in vefat haberi üzerine usta sanatçının meslektaşları ve rol arkadaşları üzüntülerini paylaştı. Geçen Eylül ayında kavuğu Şevket Çoru”a sağlık sorunları nedeniyle teslim eden Öztekin’in törende yaptığı konuşması da sıkça paylaşıldı. Rasim Öztekin şunları söylemişti:

“USTALAR BENİM KONSERVATUARIMDIR”

* Kavuğun önemi başka. Bu yılın en komiği, en iyi oyuncusu değil. Bir usta-çırak ilişkisi. Bir liyakat ilişkisi. Bugün Türkiye’de liyakat olayı tamamen unutuldu. Bizler ustalarımızdan göre göre çırak olduk. Ustalar benim konservatuarlarımdır…Müjdat Gezen konservatuarı, Haldun hocamın konservatuarı, Mustafa Alabora’nın konservatuarı…Hepsi benim konservatuarlarım.

* Bana birebir sahnede emeği geçen konservatuarlarım var. Onların çoğu şimdi beni yukarıdan seyrediyor. Erol Günaydın şuradan seyrediyor, Tuncel Kurtiz şuradan seyrediyor, Savaş Dinçel oradan bakıyor, Münir ağabey de oradan bakıyor. Onların hepsinden eğitimi görerek, yaşayarak aldım.

“EN ÖNEMLİ EĞİTİMİ KULİSTE ALDIM”

* Aldığım en önemli eğitim kuliste aldığım eğitimdir. Orada sanatçı duruşunu belirler ustalarına baka baka. Orada sanatçı saygıyı öğrenir. Ben ustamdan (Ferhan Şensoy) kuliste nasıl davranılması gerektiğini öğrendim.

* Erol Günaydın, Münir Özkul odaya girdiğinde her seferinde ayağa kalkarak bekledi. Onlar oturana kadar oturmadı. Ben ustalardan kulisi öğrendim. Kulis terbiyesi, sahne üstündeki davranışından çok daha önemli. Hayata bakışını, nasıl davrandığını belirliyor.

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