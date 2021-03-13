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Levent Niş hayatını kaybetti

Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Niş'in, geçen günlerde hayatını kaybeden sahne arkadaşı Rasim Öztekin için sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj dikkat çekti.

Güncellenme: 13:26, 13/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Levent Niş hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

RASİM ÖZTEKİN İÇİN MESAJ PAYLAŞMIŞ

Geçen günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin için Facebook hesabından üzüntüsünü dile getiren Levent Niş’in paylaşımı dikkat çekti. Niş, Rasim Öztekin’e bu sözlerle veda etmiş: “Sahne arkadaşım, Cunda dostum içimizi yaktın. Derler ya ‘sözün bittiği yer’ ışıklarda uyu.”

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Yayınlanma Tarihi:12:43,